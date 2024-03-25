Пара не обращала внимания на людей, которые проходили мимо и снимали все на видео.

Во Львове пара на улице занялась оральным сексом. Их сняли на видео прохожие.

Об этом сообщает местный телеграмм-канал. Видео можно просмотреть здесь.

По данным очевидцев, инцидент произошел в понедельник, 25 марта, на одной из улиц в Шевченковском районе города. Там сняли на видео, как утром пара на балконе первого этажа новостройки занимается оральным сексом.

Даже несмотря на то, что на улице ходят люди, мужчина и женщина не обратили на это внимание и продолжали заниматься интимом.

Во Львове пара занялась сексом

Напомним, во Львове на 119 грн оштрафовали мужчину, который во время комендантского часа занимался оральным сексом с женщиной.

Также во Львове к 60 часам общественных работ осудили женщину, которая гонялась за мужчиной и предлагала ему заняться с ней сексом.

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