Во Львове неизвестные обворовали банк: в полиции сообщили детали и обнародовали фото

У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открывания, в рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия.

Во Львове неизвестные обворовали банк. Полицейские оперативно обнаружили и задержали вероятных воров.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

В понедельник, 25 марта, в 7 часов, все экипажи полицейских Львова и области получили ориентировку о краже из банка на улице Владимира Великого. Предварительно, два человека в масках скрылись с места происшествия на автомобиле Opel и двигались в направлении выезда из города.

Все экипажи немедленно отправились на отработку.

"Один из наших экипажей заметил беглецов на встречной полосе движения, развернулся и начал преследование. Однако, через несколько минут, люди покинули транспортное средство на улице Городоцкой. Отрабатывая указанный район инспекторы роты ТОР на улице Пясецкого обнаружили двух человек, похожих по описанию. У мужчин были радиостанция, пинцеты, ножи, перчатки, балаклавы и средства для открывания. В рюкзаках лежали деньги и ювелирные изделия", – сообщили в полиции.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

"Отметим, что лица не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды", — отметили в полиции.

В полиции отметили, что задержанные лица не имеют никакого отношения к военным, кроме элементов одежды / Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Напомним, в Киеве бывшая менеджер банка по работе с вип-клиентами придумала хитрую схему и обманула вкладчиков на 86 миллионов гривен.

Читайте ведущие новости дня: