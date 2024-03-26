Помер ексдепутат Ігор Юхновський 

Останні роки життя він жив у Львові.

У віці 98 років помер Ігор Юхновський — перший віцепрем'єр-міністр України у 1992–1993 роках, фізик-теоретик, народний депутат чотирьох скликань та співзасновник Інституту національної пам'яті.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом", — написав Садовий.

Довідка:

Ігор Юхновський є українським фізиком-теоретиком, доктором фізико-математичних наук, професором та академіком НАН України.

Юхновський створив Львівську наукову школу статистичної фізики, відділ статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР. На його основі 1990 року засновано Інститут фізики конденсованих систем НАН України. Він є автором близько 500 наукових статей, 7 монографій та підручників.

Окрім наукової праці Юхновський займався політикою. Він був народним депутатом України І–IV скликань Верховної Ради, у парламенті очолював опозицію як очільник Народної Ради.

Від жовтня 1992 до 1993 року обіймав посаду першого віцепрем'єр-міністра України.

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