Удар по Львовщине: что известно о ситуации на объекте, который РФ атаковала ночью и утром

Пожарные потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, в который россияне целили ночью и утром 24 марта.

Во Львовской области спасатели потушили пожар на объекте критической инфраструктуры, который ночью и утром атаковали российские оккупанты.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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"Пожарные потушили пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области, который ночью и утром атаковали оккупанты. Низкий поклон 61 спасателю, которые с самого утра до сих пор работали, чтобы ликвидировать возгорание", — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, что во время ночной атаки 24 марта Львовской области было зафиксировано по меньшей мере 20 вражеских ракет и 7 шахедов. Все они были ориентированы на объекты критической инфраструктуры.

В результате удара РФ по Львовщине был поврежден критический объект инфраструктуры. Утром россияне во второй раз влупили по тому же объекту критической инфраструктуры, в который целились ночью.

В Defense Express рассказали об опасной тенденции, о которой свидетельствует удар "Кинжалами" по Львовщине.

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