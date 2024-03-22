Назначен новый начальник Львовского областного ТЦК: что о нем известно

Начальником Львовского областного ТЦК и СП был назначен Денис Сахацкий.

О новом кадровом назначении в пятницу, 22 марта, сообщил ZAXID.NET, ссылаясь на собственные источники.

Пока в ТЦК не комментируют назначение нового руководителя.

Что известно о новом начальнике Львовского областного ТЦК

Полковник Денис Сахацкий с марта 2023 года возглавлял Тернопольский областной ТЦК и СП. До этого работал заместителем военного комиссара Львовщины, поэтому во Львовском ОТЦК и СП он не новый человек.

Военный служил в 24-й ОМБр, является соучредителем общественной организации "Ассоциация участников боевых действий и ветеранов 24-й отдельной механизированной бригады".

Кто был раньше

В начале марта 2024 года стало известно, что Артур Ниязов уходит с должности военного комиссара Львовщины. Он возглавлял Львовский областной ТЦК и СП около пяти месяцев. Он вступил в должность начальника Львовского областного ТЦК 16 октября 2023 года.

Скандалы с Львовским ТЦК

В последнее время работники Львовского областного ТЦК и СП часто попадают в скандалы с принудительной мобилизацией. Они приходят на работу или ловят людей посреди улиц и силой забирают в военкомат.

Что известно о последних громких скандалах с ТЦК и можно ли отказаться от повестки – читайте в эксклюзиве ТСН.ua: "Львов стал эпицентром скандалов с ТЦК: что происходит и как произвол "поощряют" военные и власть".

Ранее мы писали о похищении членами ТЦК волонтера во Львове: что сейчас с мужчиной, которого отправили на полигон без ВЛК.