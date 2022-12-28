Умер депутат Львовского облсовета Владимир Квурт

Во Львове умер депутат Львовского областного совета, экс-мер города Винники под Львовом Владимир Квурт.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"После тяжелой болезни отошел к вечности Владимир Квурт. Владимира знали, пожалуй, все львовяне. Он верно служил своей громаде. Одно время работал городским головой Винник и секретарем городского совета Львова", — написал Садовый.

Кто такой Владимир Квурт

Владимир Квурт много лет был мэром Винник, секретарем Львовского городского совета. С 2020 года Квурт был депутатом Львовского облсовета, где был председателем постоянной депутатской комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию.

Ранее в разговоре с журналистами политик рассказывал о тяжелой болезни, из-за которой вынужден был носить затемненные очки. Владимир Квурт жил в Винниках во Львове и воспитывал с женой 4 детей.

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