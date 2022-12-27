Беременную львовянку осудили на пять лет тюрьмы за кражи трусов

Суд объединил два приговора ранее судимой львовянки и наказал ее 5 годами и тремя месяцами лишения свободы.

Беременная львовянка приговорена к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы за кражи нижнего белья в магазине. Соответствующий приговор вынес Галицкий районный суд Львова 20 декабря.

В материалах дела отмечено, что в октябре этого года женщина украла с прилавка магазина "Копейочка" 7 пар мужских трусов "Уют", общей стоимостью 489 грн.

Но на этом она не остановилась и уже через два дня в этом же магазине украла три набора цветного женского белья с кружевом на сумму 600 грн.

Ее действия квалифицировали как воровство, совершенное повторно и в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ).

Женщина отказалась от адвоката и во время судебного заседания признала свою вину, раскаялась и просила суд ее строго не наказывать.

Суд учел ее искреннее раскаяние, а также то, что он имеет одного ребенка и по состоянию на день вынесения приговора беременна. Поскольку женщина 1 декабря этого года была осуждена за кражи на пять лет и два месяца лишения свободы, суд наложил два приговора и окончательно назначил ей наказание — пять лет и три месяца заключения.

Напомним, ранее во Львове две женщины украли у школьницы телефон на уроке физкультуры.

Читайте также: