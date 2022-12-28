Сгорело все: во львовской многоэтажке из-за взрыва аккумулятора вспыхнул пожар (фото)

По данным местных СМИ, в квартире взорвался аккумулятор с инвертором.

В ночь на 28 декабря во Львове на ул. Тернопольская, 21 е возник пожар в одной из комнат в квартире на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. 30-летнего владельца квартиры госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщили в ГСЧС Львовщины.

Сообщения о пожаре спасатели получили в 03:22. Пожар быстро распространился в квартире, и к моменту прибытия пожарных к месту вызова из окон квартиры уже выбивалось пламя. Из-за плотного задымления лестничная клетка заполнилась токсичными продуктами горения.

Поэтому чрезвычайники в специальных аппаратах защиты органов дыхания и зрения и с помощью спасательных устройств вывели из квартир на седьмом этаже и верхних этажах 19 человек, из них 4 ребенка.

Пожар в квартире / Фото: Управление ГСЧС во Львовской области

В 04:14 пожар ликвидировали.

"Как выяснилось на месте, владелец дома вместе с женой самостоятельно покинули опасное помещение до прибытия пожарных. В результате пожара владелец квартиры получил ожоги обеих верхних конечностей I-II степени (14%). Мужчину, 1992 года рождения, в состоянии средней тяжести госпитализирован в коммунальную 8-ю городскую клиническую больницу", — говорится в сообщении.

В результате пожара уничтожена квартира полностью и вещи домашнего обихода на площади 70 кв. м. Также повреждена облицовка стен подъезда на площади 150 кв. м и оконные рамы на 8 и 9 этажах.

Ликвидировали пожар 28 чрезвычайников с помощью 7 единиц спецтехники.

Обстоятельства произошедшего и причина пожара устанавливаются.

По данным ZAXID.NET, в квартире взорвался аккумулятор с инвертором.

Происшествия в Украине

Напомним, в Киеве произошел взрыв в жилом доме. Там сдетонировал газовый туристический баллон. В результате взрыва пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщили в полиции, в Украине растет угроза несчастных случаев при использовании альтернативных средств обогрева, неправильная эксплуатация которых приводит к взрывам или пожарам.

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