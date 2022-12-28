"Снесло две стены к соседям": во Львове в многоэтажке взорвались аккумулятор и инвертор (фото)

Это уже второй подобный случай за ночь, произошедший во Львове.

В ночь на 28 декабря во Львове в многоэтажке, что на улице Тершаковцев, 2, взорвались два литиевых аккумулятора, в результате чего вспыхнул пожар. Кроме того, взрывной волной разрушены три стены в двух квартирах.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что взрыв в квартире произошел примерно в два часа ночи. Пожар удалось быстро ликвидировать, поэтому никто не пострадал.

Как сообщил львовский журналист Евгений Тарнавский на своей странице в Facebook, в квартире взорвались инвертор и аккумуляторы.

"Сегодня ночью взорвались инвертор и аккумуляторы в квартире дочери. Снесло две стены к соседям, возник пожар, потушенный пожарными. Уничтожена вся компьютерная техника", — написал он и опубликовал фото с места взрыва.

фото/Евгений Тарнавский, Facebook

фото/Евгений Тарнавский, Facebook

К слову, это уже второй подобный случай за эту ночь во Львове. Как мы ранее сообщали, по ул. Тернопольской в квартире многоэтажки взорвался аккумулятор и инвертор. В результате пожара в квартире все сгорело, а 30-летнего владельца жилья госпитализировали с ожогами.

Происшествия в Украине

Накануне в Киеве произошел взрыв в квартире многоэтажки. Там сдетонировал газовый туристический баллон, в результате чего пострадала 17-летняя девушка.

Как сообщили в полиции, в Украине растет количество несчастных случаев при использовании альтернативных средств обогрева, неправильная эксплуатация которых приводит к взрывам или пожарам.

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