Во Львове сообщили, когда и при каких условиях школьники вернутся за парты

Во Львове большинство школ возобновят обучение в офлайн-формате в середине января, но условием является наличие отопления и света, с которыми сейчас проблемы из-за атаки РФ, напавшей на Украину.

Об этом сообщается на сайте Львовского горсовета.

Закалюк говорит, что офлайн-обучение планируется, но власти не могут предусмотреть какие-либо чрезвычайные ситуации, например, блекаут.

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"Большинство школ Львовского городского территориального общества будут выходить на обучение в 20-х числах января. Мы планируем полноценное обучение в школах. Если в учебных заведениях будет отопление, будет свет, то и будет возможность учиться", — заявил глава управления образования Львовского горсовета. Андрей Закалюк.

Напомним, что ранее Львовский городской голова Андрей Садовый заявил, что в одной из школ города из-за проблем с электричеством еду детям готовили на буржуйках. Из-за регулярных обстрелов Украины такая новая реальность Львова.

Также в КГГА ответили, как будут работать школы Киева в условиях отключения света.

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