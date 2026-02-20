Во Львовской области женщину заставили возвращать выплату на ребенка и оштрафовали на 34 тыс. грн: что произошло

Жительницу Львовщины оштрафовали из-за махинаций

Реклама

Жительница Сокаля на Львовщине, чтобы получить бюджетные средства подделала медицинскую справку о тяжелом заболевании ребенка. Ее заставили вернуть государству средства и уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре Сокальского районного суда Львовской области.

Схема «больного» ребенка

Как установило следствие, женщина в марте 2024 года решила воспользоваться государственной помощью. Согласно правилам программы, компенсация выплачивается родителям детей до 3 лет, которые нуждаются в дополнительном уходе из-за тяжелых болезней (онкология, ДЦП, диабет I типа и т.д.).

Реклама

Женщина вступила в сговор с неустановленным лицом, которому передала данные своего ребенка. Вскоре она получила на руки поддельную справку №3278, якобы выданную Ивано-Франковской областной детской больницей. В документе значился диагноз, который давал право на выплаты.

Сколько выплатили мошенники

Имея на руках фальшивый документ, женщина обратилась в Управление социальной защиты Шептицкой (бывшей Червоноградской) РВА. Она подала пакет документов:

Поддельную справку о болезни ребенка.

Фиктивные акты о предоставленных услугах няни за апрель-сентябрь 2024 года.

Фискальные чеки об оплате услуг.

На основе этих бумаг государство начисляло ей компенсацию. Всего за полгода женщина получила на карточку 28 116 гривен.

Суд и приговор

Когда махинацию разоблачили, дело передали в Сокальский районный суд. Женщина полностью признала вину, искренне раскаялась и — что важно для суда — полностью вернула государству украденные деньги.

Реклама

Из приговора суда: «Обвиняемая заведомо осознавала, что документ является поддельным, поскольку не совершала определенных законодательством действий по получению справки, но подала ее с корыстной целью».

Суд признал женщину виновной по трем статьям Уголовного кодекса: пособничество в подделке документов (ч. 5 ст. 27 — ч. 1 ст. 358), использование подделки (ч. 4 ст. 358) и мошенничество (ч. 1 ст. 190).

С учетом раскаяния и возмещения ущерба, суд назначил наказание в виде штрафа. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательная сумма составила 34 000 гривен.