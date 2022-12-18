Трагедия на Львовщине: ночью в доме сгорели два человека

Пожар тушили около часа, привлекали восемь спасателей и два спецавтомобиля.
Ночью против 18 декабря произошел пожар в частном доме в селе Годовица Сокольнической общины возле Львова. В результате погибли двое жителей дома.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.
По данным спасателей, загорелся двухэтажный жилой кирпичный дом. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещении тела двух погибших – 73-летней владелицы дома и его 50-летнего сожителя.
Пожар тушили около часа, привлекали восемь спасателей и два спецавтомобиля. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил стены и потолок.
Причины пожара устанавливают правоохранители.
Напомним, на Волыни в результате пожара в жилом доме погиб отец с сыном. Мужчинам было 52 и 24 года.
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