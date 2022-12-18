Трагедия на Львовщине: ночью в доме сгорели два человека

Пожар тушили около часа, привлекали восемь спасателей и два спецавтомобиля.

Ночью против 18 декабря произошел пожар в частном доме в селе Годовица Сокольнической общины возле Львова. В результате погибли двое жителей дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

По данным спасателей, загорелся двухэтажный жилой кирпичный дом. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили в помещении тела двух погибших – 73-летней владелицы дома и его 50-летнего сожителя.

Пожар тушили около часа, привлекали восемь спасателей и два спецавтомобиля. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, повредил стены и потолок.

Причины пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, на Волыни в результате пожара в жилом доме погиб отец с сыном. Мужчинам было 52 и 24 года.

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