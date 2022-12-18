Трагедія на Львівщині: вночі в будинку згоріли двоє людей

Пожежу гасили близько години, залучали вісьмох рятувальників та два спецавтомобілі.
Вночі проти 18 грудня сталася пожежа в приватному будинку у селі Годовиця Сокільницької громади, що біля Львова. У результаті загинули двоє мешканців будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Львівської області.
За даними рятувальників, загорівся двоповерховий цегляний житловий будинок. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили в помешканні тіла двох загиблих – 73-річної власниці будинку та її 50-річного співмешканця.
Пожежу гасили близько години, залучали вісьмох рятувальників та два спецавтомобілі. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, пошкодив стіни і стелю.
Причини пожежі наразі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, на Волині внаслідок пожежі в житловому будинку загинули батько з сином. Чоловікам було 52 та 24 роки.
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