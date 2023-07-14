Тернопольская гадалка в сговоре с адвокатом выманила у руководителя медцентра 300 тысяч долларов

Мошенница пообещала директору медицинского центра Буковины помочь с закрытием уголовного производства в отношении него и других должностных лиц медучреждения.

"Гадалка" с Тернопольщины пообещала директору медицинского центра Буковины помочь с закрытием уголовного производства в отношении него и других должностных лиц медучреждения. За это она попросила 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram.

Женщина рассказала, что у нее есть знакомые среди влиятельных лиц в государстве, которые за деньги смогут помочь. Кроме того, она порекомендовала воспользоваться услугами ее знакомого адвоката.

Мужчина обратился к адвокату из Киева, который должен представлять его законные интересы во время расследования, в котором директор медучреждения является фигурантом.

Адвокат за денежное вознаграждение пообещал повлиять на представителей правоохранительных органов. Правоохранители задержали адвоката при получении 10 тысяч долларов США.

Следователи полиции сообщили обоим фигурантам о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Продолжаются досудебные расследования.

Напомним, в Киеве разоблачен мошенник, коварно обманувший военных.

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