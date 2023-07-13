Во Львове переселенка из Никополя агитировала за Россию и Путина: чем все закончилось

Галицкий районный суд Львова к 1 году и 6 месяцам приговорил жительницу Никополя, которая из-за войны России против Украины переехала во Львов, однако и здесь активно поддерживала страну-агрессора и диктатора Путина.

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда.

По данным материалов суда, жительница Никополя еще с начала полномасштабной войны России против Украины активно поддерживала оккупационную армию. Распространяла фейки об "освобождении Украины", "что Украина 8 лет бомбила Донбасс" и выражала соболезнования ликвидированным российским террористам.

В том, что РФ напала на Украину и убивает украинцев, жительница Никополя обвиняла США, НАТО, "англосаксов" и Революцию Гидности.

Впоследствии женщина из Никополя переехала во Львов. 28 декабря 2022 г. она собственноручно написала заявление о том, что поддерживает Россию и диктатора Путина. 6 января 2023 ее задержали.

На суде переселенка вину признала и заявила, что делала все по "идеологическим убеждениям".

Галицкий районный суд признал женщину виновной по ч.2 ст. 436-2, ч.3 ст. 436-2 УК Украины и приговорил ее к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Напомним, во Львове судят бывшую главу запрещенной в Украине пророссийской партии "ОПЗЖ" Инну Иваночко. Ее обвиняют в работе на Россию и попытке распространения сепаратистских настроений на западе Украины.

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