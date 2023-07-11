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Тянул за волосы в кусты: во Львове мужчина напал на двух школьниц (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1087
Время на прочтение
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Тянул за волосы в кусты: во Львове мужчина напал на двух школьниц (фото)

Нападающий, задержанный во Львове / Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Подозреваемый был задержан.

Во Львове задержали 42-летнего мужчину, который посреди улицы напал на двух девушек в возрасте 14 и 16 лет. Он ударил их, а одну из пострадавших за волосы тащил в кусты.

Об этом сообщила патрульная полиция Львовской области.

В полицию позвонил мужчина, который сообщил, что на улице Владимира Великого неизвестный пристает к детям. По его словам, девушки просят о помощи. Другой очевидец тоже позвонил полиции и добавил, что нападающий тянет одну из девушек за волосы в кусты.

На место происшествия оперативно прибыли полиция. Правоохранители пообщались с потерпевшими в возрасте 14 и 16 лет. Подростки сообщили, что нападавший скрылся и предоставили его приметы.

Полиция обследовала территорию и на одной из улиц задержала подозреваемого. Им оказался 42-летний местный житель. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, во Львове медики вытащили из глаза девушки 14-сантиметрового гельминта.

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Дата публикации
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