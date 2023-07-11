Во Львове медики вытащили из глаза девушки 14-сантиметрового гельминта: уже образовывалась опухоль

Девушка два года не обращалась к медикам.

Во Львове медики изъяли из глаза 24-летней девушки 14-сантиметрового гельминта. Девушка два года прожила с червем и слышала, как он двигается, однако из-за насмешек не обращалась к медикам.

Об этом пишет Львовский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины.

В ходе лечения медики установили, что паразит еще два года назад поселился в коже женщины. Она слышала, как он шевелится, однако из-за насмешки не обращалась к медикам.

"Это уже второй случай дирофиляриоза на Львовщине в этом году, за целый предыдущий 2022-й было два случая этой болезни. Львовянка обратилась за медицинской помощью уже с болезненными ощущениями в месте образовавшейся в уголке глаза опухоли. Характерной для дирофиляриоза является миграция паразита", — говорит врач-паразитолог Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины Элла Матияш.

После визита к врачам опухоль и гельминта из глаза девушки удалили. Медики отмечают, что переносить глистов могут комары, поэтому следует быть осторожными.

"Сначала на месте укуса комара появляется небольшое уплотнение, которое впоследствии может вырасти до размеров опухоли. Помимо ощущения перемещения, в месте локализации паразита может чесаться, печь, отекать краснеть. Могут быть жалобы на головную боль и общее недомогание", — говорится в сообщении.

Напомним, черновицкие медики извлекли из глаза женщины 10-сантиметрового гельминта.

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