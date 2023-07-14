Тернопільська ворожка у змові з адвокатом виманила у керівника медцентру 300 тисяч доларів

Шахрайка пообіцяла директору медичного центру Буковини допомогти із закриттям кримінального провадження щодо нього та інших службових осіб медустанови.

"Ворожка" з Тернопільщини пообіцяла директорові медичного центру Буковини допомогти із закриттям кримінального провадження щодо нього та інших службових осіб медустанови. За це вона попросила 300 тисяч доларів.

Про це повідомляє МВС України в Telegram.

Жінка розповіла, що має знайомих серед впливових осіб у державі, які за гроші зможуть допомогти. Крім цього, вона порекомендувала скористатися послугами її знайомого адвоката.

Чоловік звернувся до адвоката з Києва, який мав представляти його законні інтереси під час розслідування, в якому директор медустанови є фігурантом.

Адвокат за грошову винагороду пообіцяв вплинути на представників правоохоронних органів. Правоохоронці затримали адвоката під час отримання 10 тисяч доларів США.

Слідчі поліції повідомили обом фігурантам про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень.

Тривають досудові розслідування.

Нагадаємо, в Києві викрито шахрая, що підступно ошукав військових.

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