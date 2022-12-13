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Сегодня на Львовщине будут раздаваться взрывы: что случилось

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
688
Время на прочтение
1 мин
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Сегодня на Львовщине будут раздаваться взрывы: что случилось

Фото: ГСЧС Украины

В области будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

Во вторник, 13 декабря, во Львовской области будут раздаваться взрывы. Это связано с работой взрывотехников.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Сегодня жители Львовщины могут услышать взрывы. Это связано с тем, что специалисты будут уничтожать взрывоопасные предметы. Все находится под контролем", — говорится в сообщении.

Напомним, жителей Прикарпатья также предупредили о звуках взрывов, которые могут раздаваться сегодня, 13 декабря. В области будут проходить военные учения.

Заминирование Украины

В ГСЧС Украины сообщили, что в Украине 30% территории заминировано. По масштабам это как две территории страны Австрии. Площадь и объемы разминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.

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Дата публикации
Просмотры
688
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