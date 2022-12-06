Во Львове прооперировали шестерых детей с врожденными пороками лица – младшему исполнилось 1,5 месяцев

Мама маленького связывает формирование патологии у ребенка со своим стрессом, который переживала из-за войны войны.
Львовские медики и польский пластический хирург Адам Мол прооперировали шестерых малышей с врожденными пороками лица. Самому маленькому пациенту исполнилось всего 1,5 месяца.
Об этом сообщили медики Первого медобъединения Львова.
"Полуторамесячного Игната из Сум родители привезли на консультацию. У него врожденная расщелина губы. Но, осмотрев малыша, врачи решили оперировать. Немедленно", – рассказали специалисты.
По словам врачей, диагноз ребенку был поставлен на 20 неделе беременности мамы. Женщина связывает формирование патологии у ребенка со своим стрессом, который переживала из-за войны войны.
Игната провели хейлопластику – сделали коррекцию неполной расщелины губы.
Пока с мальчиком все хорошо. Он вернулся домой.
Вместе с львовскими хирургами Игната и других малышей оперировал Адам Мол – пластический хирург из Ягеллонского университета. Он специализируется на операциях расщелины верхней губы, мягком и твердом небе, врожденных деформациях носа у детей.
Недавно во Львове хирурги спасли 40-летнюю Оксану Лукьянец из Бахмута, прооперировав ее.
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