Непогода на Львовщине обесточила 25 сел и городов, во Львове не курсируют трамваи и троллейбусы

Во Львове из-за отсутствия работы электротранспорта на маршруты сегодня выпустят больше автобусов.

Из-за обледенения и обрывов проводов во Львовской области полностью обесточены 25 населенных пунктов, еще 57 – частично. Больше всего – во Львовском и Яворовском районах. В то же время во Львове из-за устойчивого обледенения трамвайной и троллейбусной электросети, а также из-за порывов контактной сети в результате падения деревьев, на линию не смогли выехать трамваи и троллейбусы.

Об этом сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

Чтобы восстановить электроснабжение во Львовской области, привлекли 67 бригад и более 100 единиц техники. По словам Козицкого, за вчерашний день после аварийных отключений возобновили электроснабжение в 62 населенных пунктах.

Чтобы возобновить движение трамваев и троллейбусов во Львове, аварийные бригады ЛКП "Львовэлектротранс" работают в усиленном режиме, сообщили во Львовском городском совете. В то же время, на автобусные маршруты сегодня выпустят больше транспортных средств.

Также стало известно, какая ситуация в регионе по обеспечению электроэнергии и плановому выключению света.

"На 12 декабря лимиты, которые доказал диспетчер энергосистемы для Львовщины, покрывают около 55% потребностей нашей области. По состоянию на утро "Львовоблэнерго" применяет одну группу графика почасовых отключений. Если нагрузка на энергосистему возрастет, придется задействовать сразу две группы", — проинформировал Максим Козицкий.

Непогода в Украине

Напомним, накануне, 11 декабря, во Львове свирепствовала непогода. Мэрия призвала всех горожан быть очень осмотрительными, ведь из-за налипания мокрого снега с крыш и деревьев могут падать мокрые глыбы снега. Также городской совет просил водителей частного транспорта, по возможности, избегать поездок через гололедицу.

В Киевской области произошли аварийные отключения света из-за непогоды.

Из-за таких погодных условий в Украине задерживаются поезда. В "Укрзализныце" рассказали, какой поезд опоздает больше всего.

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