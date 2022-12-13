Сьогодні на Львівщині лунатимуть вибухи: що трапилось

У вівторок, 13 грудня, у Львівській області лунатимуть вибухи. Це пов'язано із робою вибухотехніків.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Сьогодні жителі Львівщини можуть почути вибухи. Це пов'язано із тим, що фахівці будуть знищувати вибухонебезпечні предмети. Все під контролем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, жителів Прикарпаття також попередили про звуки вибухів, які можуть лунати сьогодні, 13 грудня. В області відбуватимуться військові навчання.

Замінування України

В ДСНС України повідомили, що в Україні 30% території заміновано. За масштабами це як дві території країни Австрії. Площа та об`єми розмінування території України зросли в 10 разів порівняно з довоєнним періодом.

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