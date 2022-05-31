17-летний парень упал с крыши девятиэтажки во Львовской области

17-летний парень упал с крыши девятиэтажки во Львовской области

К сожалению, от полученных травм молодой человек скончался в больнице.

В понедельник вечером, 30 мая, в городе Новый Роздол Львовской области 17-летний парень упал с крыши девятиэтажного дома. Трагедия произошла на проспекте Шевченко, 38.

Об этом сообщает местное издание "Виснык Роздолу".

Известно, что юноша находился на крыше многоэтажки, откуда упал около 21:00 вечера. На место происшествия прибыла скорая и госпитализировала потерпевшего. Но, несмотря на старания медиков, парень скончался в больнице примерно в 6:00 утра.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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