17-летний парень упал с крыши девятиэтажки во Львовской области

К сожалению, от полученных травм молодой человек скончался в больнице.
В понедельник вечером, 30 мая, в городе Новый Роздол Львовской области 17-летний парень упал с крыши девятиэтажного дома. Трагедия произошла на проспекте Шевченко, 38.
Об этом сообщает местное издание "Виснык Роздолу".
Известно, что юноша находился на крыше многоэтажки, откуда упал около 21:00 вечера. На место происшествия прибыла скорая и госпитализировала потерпевшего. Но, несмотря на старания медиков, парень скончался в больнице примерно в 6:00 утра.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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