Попал в реанимацию: во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали мужчину

Во Львовской области зафиксировали очередной укус змеи.

42-летний житель с. Волче Самборского района Львовской области попал в больницу из-за укуса змеи. Пострадавшего мужчину госпитализировали в реанимацию.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовской области.

"В воскресенье, 29 мая, в 20:12 к спасателям поступило сообщение, что в реанимационное отделение Турковской центральной районной больницы госпитализирован мужчина, 1980 года рождения, житель с. Волчье Самборского района, с диагнозом – укус змеи левого голеностопного сустава", - говорится в сообщении.

Состояние потерпевшего – средней тяжести.

Чрезвычайники обращаются к жителям области с просьбой быть осторожными и внимательными, отправляясь в лес или на природу.

"Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Помните, если Вы случайно увидели змею рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров. В лес лучше брать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", — отметили в ГСЧС.

Напомним, 25 мая 81-летнюю жительницу села Боринечи Стрыйского района Львовской области в результате укуса змеи госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

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