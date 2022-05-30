На Львовщине священник УПЦ МП оставил в храме "голые" стены, узнав о переходе в ПЦУ (фото)

На Львовщине священник УПЦ МП оставил в храме "голые" стены, узнав о переходе в ПЦУ (фото)

В Дрогобыче священник УПЦ МП вывез из храма весь церковный инвентарь, иконы и колокола, купленные за средства общины.

В Дрогобыче, в церкви святого Иова Почаевского, община которой перешла в Православную церковь Украины, священник УПЦ МП оставил после себя "голые" стены, забрав из помещения храма все иконы и церковную утварь.

Об этом сообщает Дрогобычский городской совет.

Священник, прежде чем покинуть храм, решили вывезти из него иконостас, церковный инвентарь, иконы и колокола, купленные за средства общины. А с двух построек, расположенных на территории церкви, даже срезали кресты.

Ранее сообщалось, что 25 мая, в Дрогобычском городском совете состоялось заседание специальной комиссии, которая решила запретить деятельность Московского патриархата на территории Дрогобычской громады. В частности, храм св. Иов Почаевский был опечатан. В горсовете отметили, что вывоз имущества произошел еще до момента принятия комиссией решения и опечатки храма.

Руководство общины полностью поддержало решение о переходе из Московского патриархата в Православную Церковь Украины. Сегодня здесь состоялось первое богослужение. Однако зайдя внутрь, мы были шокированы, потому что церковь пуста. что было приобретено за средства общины. Но мы радуемся тому, что на одну украинскую церковь стало больше", – сказал заместитель городского головы Дрогобыча Андрей Ковч.

Так выглядел храм раньше: