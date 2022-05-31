"Садовый сдал город и поиск Ирины Федишин": львовяне высмеяли заявления России о "захвате" Польшей запада Украины

Российские пропагандисты распространили лживое заявление секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о "начале захвата" Польшей западных областей Украины.

Чиновник государства-оккупанта заявил, что мол Польша уже начала аннексию западных областей Украины.

Украинцы в социальных сетях мемами отреагировали на маразм у чиновников страны-агрессора. В телеграмм-каналах начали распространять надписи на польском языке, которые сохранились на исторических сооружениях Львова, иронизируя, что это уже пришли поляки и все изменили.

Фото: Первая частная мемория (https://t.me/privatnamemarnya/29037)

Фото: телеграмм-канал "ДУМы" (https://t.me/istukrmemes/5409)

Также в Сети пошутили над тем, как бы выглядела "аннексия" Львова на случай агрессии.

Фото: Первая частная мемория (https://t.me/privatnamemarnya)

Фото: Первая частная мемория (https://t.me/privatnamemarnya)

Фото: Первая частная мемория (https://t.me/privatnamemarnya)

Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко подчеркнул, что он готов встречать армию союзников во Львове и Луцке.

"С утра во Львове и Луцке били все колокола. Думаю, что такое произошло. А это, оказывается, польская армия зашла в Украину. Пойду одежду праздничный костюм, возьму цветы, Библию в руки и пойду встречать союзников. Хотя стоп! Это же фантазия в голове Патрушева", – написал Романенко.

Также жители Львова поиронизировали, как будут выглядеть названия городов во Львовской области.

"Бибрка в эти минуты... Перекрасились", — иронизируют украинцы.

Фото: Первая частная мемория (https://t.me/privatnamemarnya)

Вместе с тем пользователи социальных сетей отмечают, что российские оккупанты после таких фантазий обычно начинают запускать ракеты в сторону Львова.

Напомним, житель Варшавы взял на работе отпуск и приехал в Украину помогать волонтерам.

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