Ракетний удар по Львівщині: голова ОВА розповів про постраждалих

Ракетний удар по Львівщині: голова ОВА розповів про постраждалих

Наразі відомо, що внаслідок удару по Стрийському району поранені 5 людей.

Внаслідок ракетного удару, який завдали російські окупанти по Львівській області, було поранено п'ятеро людей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, стан поранених медики оцінюють як легкий або середньої важкості.

"Маємо уточнену інформацію щодо постраждалих у Стрийському районі. На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життю нема. Більше інформації вранці. Спокійної ночі", — написав голова ОВА.

Раніше Козицький повідомляв про двої поранених і уточнив, що ракетний удар окупанти завдали по об’єкту транспортної інфраструктури.

Востаннє вибухи у Львівській області лунали в ніч проти 17 травня. Тоді російські війська обстріляли залізничний об'єкт в Новояворівській громаді.

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