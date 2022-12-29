Почти весь Львов без света – Садовый о ситуации в городе после взрывов

Трамваи и троллейбусы не курсируют.

Во Львове 29 декабря из-за очередной атаки оккупационных войск наблюдаются проблемы с электро- и водоснабжением. Сейчас 90% города – без света.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков. Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют. Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры. Оставайтесь в укрытиях", — пишет Садовый.

Напомним, во Львове утром 29 декабря во время новой ракетной атаки россиян Украины раздались взрывы. Руководитель области сообщил о работе ПВО.

Подробно о новом массированном ударе России ракетами по Украине и ситуации в регионах, читайте здесь.

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