Майже увесь Львів без світла - Садовий про ситуацію у місті після вибухів

Трамваї та тролейбуси не курсують.

У Львові 29 грудня через чергову атаку окупаційних військ спостерігаються проблеми з електро- і водопостачанням. Наразі 90% міста - без світла.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях", - пише Садовий.

Нагадаємо, у Львові зранку 29 грудня під час нової ракетної атаки росіян України пролунали вибухи. Керівник області повідомив про роботу ППО.

Детально про новий масований удар Росії ракетами по Україні і ситуацію в регіонах, читайте тут.

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