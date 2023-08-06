Отдыхал с родителями: на Львовщине в озере утонул мальчик

В селе Тростянец Стрыйского района утонул 14-летний мальчик, отдыхавший с родителями. Причины трагедии выясняют правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели совместно с правоохранителями и местными жителями проводили обследование территории вблизи озера в надежде найти мальчика. Спасательная мобильная группа Львовской центральной спасательной водолазной службы вытащила тело ребенка на поверхность", – говорится в сообщении спасателей.

По информации спасателей, с начала 2023 года в водоемах Львовщины погибли 28 человек.

Напомним, в Николаевской области парень трагически погиб, спасая младшего брата.

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