Фонд тоталитарного чтения: во Львове объяснили, почему сохранят книги советского периода

В Фонде тоталитарного чтения сохранится по экземпляру каждой книги, чтобы удовлетворить интерес ученых, исследующих культуру чтения во время тоталитарного режима.

В сети Львовской муниципальной библиотеки был создан Фонд тоталитарного чтения. В него вошли книги, изданные до 1991 года, имеющие признаки цензуры и купюр. Фонд будет насчитывать несколько тысяч книг.

Об этом сообщил директор Львовской муниципальной библиотеки Василий Кметь в комментарии "Общественному".

Кмить отметил, что эта литература изъята из публичного употребления. Ее будут хранить в книгохранилищах. И каждый желающий сможет эту литературу заказать и поработать с ней.

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В фонд передали детскую пропагандистскую литературу: "сказок о красноармейцах", издание школьных серий, где, наряду с произведениями из школьной программы, были помещены пропагандистские тексты, а также современные издания — в частности авторов, поддержавших пропаганду, или книги, тексты или иллюстрации которых содержат пропагандистские элементы "русского мира". Также в хранилище будут храниться произведения всех авторов, творивших в советское время и считавшихся советской классикой.

"Здесь будет и украинская классика, изданная в советское время. Ведь она издана в такой форме и с такими предисловиями, комментариями и купюрами, которые позволяли ей существовать в тоталитарном дискурсе", — отмечает он.

В Фонде тоталитарного чтения сохранится по экземпляру каждой книги, чтобы удовлетворить интерес ученых, исследующих культуру чтения во время тоталитарного режима.

"У нас нет книг с глорификацией российского спецназа или Путина. Я говорил с коллегами с востока страны, некоторые говорили, что половина их фонда – современная русская литература, русская военщина. У меня возникает вопрос: как она туда попала? Почему они ее брали? ?У нас такого нет. Наша изъятая литература, это издание того времени, обозначенное признаками цензуры", — объясняет директор библиотеки.

По его словам, декоммунизация львовских библиотек прошла раньше. И значительную часть морально устаревшей литературы изъяли ранее.

"В сети Львовской муниципальной библиотеки процент русскоязычной литературы вкладывается в пределы 15%. В перспективе такая литература может перейти в научные библиотеки, где их будут изучать специалисты", — говорит он.

Свое решение не уничтожать полностью такие книги, а предоставить к ним доступ желающим, он объясняет тем, что Украине не стоит уподобляться тоталитарным странам, где чтение некоторой литературы было и есть запрещенным. Задача библиотеки — расширить читательские перспективы настолько, чтобы общество поняло, насколько лишними и вредными являются ностальгические предпочтения к прошлому.

Так, рассказывая об архивных документах советских времен, Василий Кметь говорит, что с 1945 года во Львове создавались спецфонды ("спецхраны"), куда передавались изъятые книги, запрещенные к публичному чтению.

"Их было очень много, изымали по спискам. Период с 1945 до 1950 годов был наиболее репрессивный. Например, репрессии испытало стихотворение Владимира Сосюры "Любите Украину". Из "главлита" пришло распоряжение изъять все экземпляры книг по продажам. А библиотекам рекомендовали вырезать или склеить страницы; а в содержании название стихотворения нужно было затереть", — рассказывает ученый.

И такие чистки продолжались до конца 70-х годов. Хотя не все книги доходили до хранилища. Очень часто их просто сжигали.

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