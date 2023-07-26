Во Львове исчезла помощь для ВСУ на 33,6 млн грн, в том числе 10 тыс. аптечек – СМИ

Журналисты утверждают, что гуманитарный груз был зарегистрирован на польской таможне, а "потом с ним что-то произошло" и часть вещей оказалась во Львове на складе ОВА, а остальные просто исчезло.

Во Львове журналисты заявили об исчезновении партии гуманитарной помощи на 33,6 млн грн, среди которой было около 10 тыс. тактических аптечек IFAK, приобретенных и отправленных для ВСУ волонтерами из США.

Об этом сообщает издание NGL.media.

В материале указано, что гуманитарную помощь для Украины на более 30 млн грн собрал Соединенный Украинский Американский Помощный Комитет (СУАПК). В организацию обратилась американка украинского происхождения Лилия Тащук, которая заявила, что сотрудничает со Львовской ОВА и могла оплатить доставку гумпомощи во Львов. Некоторые члены комитета знали Тащук как представительницу украинской диаспоры и волонтера.

Также читайте В июне украинцы перечислили на ВСУ рекордную сумму: в какие фонды донатят больше всего

"Она сказала, что есть возможность договориться со Львовской ОВА и отправить несколько контейнеров за их счет. Мы договорились с ней, что эта помощь должна поступить к нашим постоянным получателям, в фонд "Центр волонтерства и защиты", и выглядело, что мы друг друга хорошо поняли", – рассказала журналистам исполнительный директор СУАПК Мотря Бойко-Уотерс.

СУАПК договорился с Тащук о перевозке контейнера во Львов в октябре 2022 года. Груз во Львове должна была встретить депутат горсовета и член фонда "Центр волонтерства и защиты" Наталья Шелестак.

В статье указано, что 14 октября контейнер с гуманитарной помощью отправился из порта Уилмингтон в Северной Каролине в направлении Антверпена в Бельгии. В составе помощи на 1,1 млн дол. для военных были противогазы, спальные мешки, зимние форма и обувь, а также 9700 военных аптечек IFAK (общая стоимость аптечек составила 908,6 тыс. долл.)

Гуманитарка "оказалась" в пресс-релизе Львовской ОВА

В СУАПК утверждают, что по договоренности с Тащук весь груз должен был поступить во львовский "Центр защиты и волонтерства", однако с ним начали происходить странные вещи после передачи Тащук.

"Мы отправили контейнер, и ждали информацию о доставке, но ее не было. И вот 8 ноября знакомые прислали нам ссылку на пресс-релиз Львовской областной военной администрации. Там было указано, что ЛОВА передавала помощь военным. И среди тех предметов, которые были на фото, мы узнали противогазы, которые я лично покупал, и мы их передавали в Украину", – рассказал глава СУАПК Нестор Заричный.

В датированном 3 ноября сообщении от ЛОВА указано, что администрация получила помощь из США, которую якобы "партнеры из Америки и команда волонтеров, организующая эти поставки: БФ "IO"/Благотворительный Фонд "Интеллигентная Организация/Intelligent Organisation", Лилия Тащук, Игорь Белко". При этом в сообщении не было ни одного упоминания о СУАПК.

Что говорят во Львовской ОВА

Львовские волонтеры рассказали, что в ОВА ис устно подтвердили получение небольшой части гуманитарной помощи, среди которой якобы не было тактических аптечек IFAK.

Как выяснили волонтеры, гуманитарной помощью в ОВА занимается заместитель главы Львовского облсовета Юрий Холод, пообещавший им разобраться в ситуации.

"После того мы создали онлайн-беседу с американцами, где Холод сообщил, что ЛОВА действительно получил наш груз, но, во-первых, он уже почти весь роздан и, во-вторых, там не было аптечек. Но сказал, что нам дадут акты на ту помощь, которую ЛОВА уже раздала", – рассказал Андрей Немировский из "Центра волонтерства и защиты".

Однако волонтеры так и не получили никаких документов. Немеровский также сообщил, что координатор гуманитарного штаба ОВА Алексей Шевчук отказался предоставлять акты, заявив о государственной тайне.

Груз был на польской таможне, а на украинской – "исчез"

Польская таможня подтвердила американским волонтерам, что 1 ноября контейнер находился у них на пункте пропуска "Медыка-Шегини". Однако украинские таможенники утверждают, что такой контейнер к ним никогда не заезжал.

Журналисты сообщили, что направили в ОВА номер этого контейнера для получения информации о нем и актов о розданной помощи, однако в администрации отрицали получение груза.

"Поэтому ситуация выглядит следующим образом: груз привезли на пункт пропуска через польско-украинскую границу, его даже зарегистрировали польские таможенники. Затем с ним что-то произошло, его распломбировали и неизвестным образом часть вещей оказалась во Львове на складе ЛОВА, а остальные – просто исчезли", – указано в материале издания.

Журналисты также утверждают, что получили информацию о паллетах со специфической маркировкой, которая использовалась под пропавшие аптечки, на одном из складов Львова, которым пользовалась ОВА.

В конце ноября во Львов на склад по ул. Земельной пришел еще один контейнер от СУАПК. После этого в ОВА сообщили представителю СУАПК Андрею Дыде, что тот может забрать эту помощь. Дыда уверен, что видел на складе коробки с пропавшими тактическими аптечками.

Напомним, в апреле 2023 года в Бюро экономической безопасности сообщили, что разоблачили на Львовщине склад на 1600 кв. м с гуманитаркой неустановленного происхождения.

Читайте также: