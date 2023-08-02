Двое водителей электросамокатов оказались в реанимации после ДТП во Львовской области

В одной из аварий в селе вблизи Львова пострадала 10-летняя девочка.

В течение суток на Львовщине произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием водителей электросамокатов. В обоих случаях пострадавших с тяжелыми телесными повреждениями доставили в реанимацию.

Об этом сообщили в среду, 2 августа, в полиции Львовской области.

1 августа около 15:20 в селе Сухоречье Львовского района произошло столкновение электросамоката, которым управляла 10-летняя местная жительница, и автомобиля "ГАЗ 3110" под управлением 31-летнего местного жителя. В результате ДТП девочка с телесными повреждениями была госпитализирована в реанимацию.

В те же сутки, около 23:30 на проспекте Червоной Калины во Львове произошло столкновение автомобиля "Dodge Durango", которым управлял 32-летний львовянин, и электросамоката под управлением 22-летнего местного жителя. Пострадавший попал в реанимацию.

“По этим фактам следователи территориальных подразделений полиции открыли уголовные производства по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет”, — сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествий.

Напомним, ранее во Львовской области произошла смертельная авария, в которой погиб 20-летний парень. Три человека получили травмы.

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