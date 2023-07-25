СБУ задержала львовского блогера, который провоцировал бойцов ВСУ и заявлял об отсутствии войны – СМИ

СБУ задержала скандального блогера Марьяна Чаву из Львовщины, подозреваемого в препятствовании законной деятельности ВСУ.

Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Чава был задержан 24 июля. Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства блогера в Дрогобыче Львовской области. Ему инкриминируют "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период". Наказание за это предусматривает от пяти до восьми лет тюрьмы.

Отметим, Чава стал известен после инцидента, произошедшего на улице Дрогобыча в июне 2023 года. Мужчина подошел к представителям ТЦК и СП, когда те раздавали повестки. Эти работники ТЦК оказались военнослужащими, получившими ранения на фронте и переведенными на службу в военкомат. Чава восклицал им, что "войны официально нет", и провоцировал на конфликт, чтобы потом обвинить в избиении. Конфликт блогер фиксировал на видео, которое выложил в Сети, однако позже удалил его.

На Львовщине блогер провоцировал раненых бойцов ВСУ, которые раздавали повестки на улице

Что известно о Марьяне Чаве

Чава называет себя правозащитником, адвокатом и блоггером. У мужчины есть свой YouTube-канал "Знай свои права" с более чем 120 тыс. подписчиков. Чава также создал сеть телеграм-каналов: называет их "группами волеизъявления" в каждой области Украины. В пабликах блогер объясняет, как избавиться от статуса ФЛП, как устанавливать "народовластие" и создавать свои "территориальные громады".

Отметим, что на YouTube Чава опубликовал десятки видео, в которых травит военных и полицейских. В то же время мужчина утверждает, что защищает свои права и Конституцию. В роликах блогер рассказывает, что в Украине якобы нет войны, не существуют госорганы и органы местного самоуправления, а также нет понятия "гражданин". Добавим, что Чава – поклонник теорий заговора и антивакцинатор.

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