Відпочивав з батьками: на Львівщині в озері втопився хлопчик

У селі Тростянець Стрийського району потонув 14-річний хлопчик, який відпочивав з батьками. Причини трагедії з'ясовують правоохоронці.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники спільно з правоохоронцями та місцевими мешканцями проводили обстеження території поблизу озера, сподіваючись знайти хлопчика. Рятувальна мобільна група Львівської центральної рятувальної водолазної служби витягнула тіло дитини на поверхню", – йдеться у повідомленні рятувальників.

За інформацією рятувальників, від початку 2023 року у водоймах Львівщини загинули 28 людей.

Нагадаємо, у Миколаївській області хлопець трагічно загинув, рятуючи молодшого брата.

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