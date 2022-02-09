На Львовщине редкий кот лесной пришел в село: появилось видео

Животное вернули в лес.
В село Либохора Львовской области пришел редкий кот лесной. Животное обычно избегает контактов с людьми, однако из-за заснеженной зимы оно может селиться вблизи населенных пунктов.
Об этом сообщили в Национальном природном парке "Бойковщина".
Жители села и ученые провели спасательную операцию, чтобы вернуть кота лесного в его дом. Они сначала выловили животное, а затем выпустили его в лес.
"Лесной кот – это мелкий хищник занесенный в Красную книгу Украины, напоминающий всем знакомую домашнюю кошку. Но опытный биолог и охотник увидит малозаметные черты, отличающие пушистого домочадца от одичавшего родственника. В Украине этого вида насчитывается более 300-400 особин", - говорится в сообщении.
Ученые отмечают, что обычно кот лесной избегает контактов с людьми, однако во время холодных зим может селиться около сел.
"Лесной кот в лучшем случае может ловить грызунов, а может и охотиться за домашней птицей", — подчеркнули в нацпарке.
Напомним, в Национальном природном парке "Сколевские Бескиды" фотоловушки зафиксировали самого загадочного жителя карпатских лесов дикого кота. Животное очень осторожно: оно выходит из тайника только ночью и избегает встречи с людьми.
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