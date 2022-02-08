Стоял на колеи и попал в реанимацию: во Львовской области поезд сбил 28-летнего мужчину

Стоял на колеи и попал в реанимацию: во Львовской области поезд сбил 28-летнего мужчину

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В селе Ожидов Золочевского района Львовской области в понедельник, 7 февраля, поезд сбил 28-летнего мужчину, стоявшего на путях в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Следствие установило, что на 28-летнего мужчину наехал грузовой поезд. Мужчину госпитализировали в реанимацию.

Потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

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