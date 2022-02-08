Стоял на колеи и попал в реанимацию: во Львовской области поезд сбил 28-летнего мужчину

Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В селе Ожидов Золочевского района Львовской области в понедельник, 7 февраля, поезд сбил 28-летнего мужчину, стоявшего на путях в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
Следствие установило, что на 28-летнего мужчину наехал грузовой поезд. Мужчину госпитализировали в реанимацию.
Потерпевший был в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители открыли производство по ч.2 ст.276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит до 7 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
Читайте также:
- В Дрогобыче спасатель в свой выходной вынес из пожара человека (фото)
- Посреди трассы стояла на коленях и рыдала: во Львовской области спасли 27-летнюю туристку.
- Хотели посмотреть на рыб: во Львове, где фиксируют вспышку COVID-19, люди стоят в очередях без масок и дистанции