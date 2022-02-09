Коронавирус во Львове и области продолжает свирепствовать: статистика на 9 февраля

Коронавирус во Львове и области продолжает свирепствовать: статистика на 9 февраля

За сутки в городских ковод-больницах умерло 3 больных.

Коронавирус во Львове и Львовской области сегодня, 9 февраля, продолжает распространяться быстрыми темпами.

Так, по состоянию на 08:00 в регионе уже 284 539 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом , из которых 6 335 летальные.

Об этом сообщает пресс-с лужба Львовского горсовета.

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" За минувшие сутки лабораторные центры провели 5653 ПЦР-тесты. Следовательно, 2161 – положительный, из них львовян – 678", – рассказали в горсовете.

Всего в стационарах находятся 566 пациентов: в 545 из них COVID-19, 46 – в реанимации, 41 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки в медучреждения поступило 58 человек (из которых вакцинированных – 10), выписано – 90, умерло – 3.

Из них:

в ТМО 1 (ул. Орлика, 4) поступило 14 больных (не вакцинировано), выписано – 29, никто не умер.

в ТМО 1 (ул. Миколайчука, 9) поступило 34 больных (из них вакцинированных – 7), выписано – 38, умерло – 3.

в ТМО 1 (ул. Навроцкого, 23) поступило 4 больных (не вакцинировано), выписано – 12, никто не умер.

в ТМО 2 (ул. Коновальца, 26) поступило 6 больных (из них вакцинированных – 3), выписано – 11, никто не умер.

Напомним, вчера, 7 февраля, сообщалось, что лабораторные центры провели 2758 ПЦР-тестов. Следовательно, 2122 – положительные, из них львовян – 1028.

8 февраля – 2730 ПЦР-тестов: 2336 – положительные, из них львовян – 855.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

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