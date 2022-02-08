Жительница Тернопольщины, которую из-за бесплодия прооперировал робот-хирург, станет мамой

От операции до беременности прошло пять месяцев.

19-летняя жительница Тернопольской области, которой год назад первой в Украине из-за бесплодия провели гинекологическую операцию с помощью рабочей системы Da Vinci, станет мамой.

Об этом сообщили в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

Также читайте 33-летняя Рианна беременная первенцем и показала округлый животик

Молодая женщина в июле 2021 года обратилась к медикам с жалобами на постоянную тазовую боль и нарушение менструального цикла. Среди озвученных проблем было и то, что она не может забеременеть.

Гинекологи тогда обнаружили дермоидную кисту правого яичника. Это доброкачественное опухолевое образование преимущественно врожденное, которое в большинстве случаев нужно удалять. Чтобы сделать это максимально малотравматичным, гинекологи совместно с хирургами применили рабочую систему Da Vinci.

"Использование микроинструментов и 3D-изображения высокой четкости позволили ювелирно удалить кисту с помощью нескольких маленьких проколов! А главное — нашим специалистам удалось сохранить яичник", — рассказывают медики.

И вот на днях пациентка во время планового визита в Первое медицинское объединение Львова порадовала гинеколога: она беременна. Срок – семь недель. От операции до беременности прошло пять месяцев.

Напомним, 17-летняя беременная жительница Тернопольской области Екатерина оказалась на улице посреди ночи. Из дома на мороз ее выгнали родители парня, от которого она ждет ребенка.

Читайте также: