Львовянин на иномарке сбил девушку на "зебре"

Львовянин на иномарке сбил девушку на "зебре"

Девушку госпитализировали.

Во Львове мужчина на Mazda сбил 18-летнюю девушку, переходившую улицу на "зебре".

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

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Авария произошла вечером 3 января в львовском микрорайоне Кривчицы. Девушка переходила дорогу в пределах пешеходного перехода, когда на нее наехал автомобиль.

За рулем иномарки находился 58-летний львовянин. В результате ДТП девушка получила телесные повреждения. Ее госпитализировали в медучреждение.

Правоохранители открыли производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Максимальное наказание, предусматривающее санкция статьи – до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Как сообщалось, в Одесской области водитель "Москвича" насмерть сбил 19-летнего пешехода. Отмечается, что смертельная авария произошла в поселке Ширяево вечером 3 января. Молодой человек шел по обочине дороги. В этот момент на него наехало авто. Парня госпитализировали в медицинское учреждение. Впрочем, травмы оказались несовместимыми с жизнью

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