Во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме

Во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме

Причину возгорания устанавливают эксперты.

В понедельник 3 января в с. Первятичи Червоноградского района Львовской области в пожаре погиб 60-летний мужчина. Трагедия произошла около 21:18 ч.

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Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

"В жилом кирпичном доме, крытом шифером, размером 8х12 м, возник пожар. На месте пожара было обнаружено тело владельца дома 1961 года рождения", — говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 22:21. Огонь уничтожил деревянное перекрытие на площади 20 м2, вещи домашнего обихода на площади 15 м2, крыша на площади 96 м2.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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