Во Львовской области мужчина сгорел заживо в собственном доме

Причину возгорания устанавливают эксперты.
В понедельник 3 января в с. Первятичи Червоноградского района Львовской области в пожаре погиб 60-летний мужчина. Трагедия произошла около 21:18 ч.
Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.
"В жилом кирпичном доме, крытом шифером, размером 8х12 м, возник пожар. На месте пожара было обнаружено тело владельца дома 1961 года рождения", — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован в 22:21. Огонь уничтожил деревянное перекрытие на площади 20 м2, вещи домашнего обихода на площади 15 м2, крыша на площади 96 м2.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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