Многочисленные удары и резаные раны: во Львовской области 22-летний сын жестоко убил отца: фото

Многочисленные удары и резаные раны: во Львовской области 22-летний сын жестоко убил отца: фото

Между отцом и сыном возник конфликт.

В селе Нижняя Стынава Стрыйского района Львовской области 22-летний сын убил отца. О смерти 66-летнего местного жителя правоохранители узнали в понедельник, 3 января.

Как установила полиция Львовщины, конфликт между родственниками возник в ночь на 3 января во время распития спиртного – сын жестоко избил отца и нанес ему ножевые ранения, от которых тот скончался в собственном доме.

На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина скончался насильственной смертью в результате многочисленных телесных повреждений.

Правоохранители задержали 22-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве отца, вскоре суд изберет ему меру пресечения. Также следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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