Во Львовской области три семьи выкупили запущенный дворец и восстанавливают его: фото

Во Львовской области три семьи выкупили запущенный дворец и восстанавливают его: фото

Дворец становится популярным среди путешественников и блогеров.

В селе Подгорцы, что возле города Стрый, Львовской области, три семьи выкупили запущенный дворец и начали его восстанавливать.

Также читайте Бельгийская королевская семья посетила рождественский концерт во дворце

Об этом сообщает zaxid.net.

Разрушенные потолки и стены, покрытые плесенью

Три местных семьи в 2014 году выкупили дворец XVIII века, который построил магнат Юзеф Яблоновский. На тот момент помещение находилось в крайне заброшенном состоянии.

Совладелица имения Светлана Берник рассказала, что им было сложно найти мастеров, которые согласились бы взяться за ремонт имения, поскольку стены здания были покрыты плесенью, а через потолок в некоторых комнатах было видно небо.

zaxid.net

Из дворца украли все, помещение разбирали по кирпичу.

В настоящее время часть комнат во дворце уже восстановлена. Там установили камин, привезли старинную мебель и посуду. Владельцы дворца рассказывают, что из помещения в 1939 году забрали все, а потому они подыскивают антикварную мебель на европейских аукционах и ярмарках.

"Дошло до того, что дворец по кирпичу уже разбирали и этот кирпич продавали. Потому что он старый и уникальный. Лучшее, что сохранилось, – это аутентичные почтовые открытки и фотографии", – отмечает Светлана Берник.

zaxid.net

Возле дворца в Подгорцах раньше был роскошный парк. Сейчас большинство территории поросло кустарниками, хотя здесь до сих пор растут древнейшие платаны и грабы, а парк является памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Советские власти расстреляли последнего владельца имения и разворовали ценности

Перед приходом советской власти дворцом владели бароны Бруницкие. Их последнего представителя расстреляли советские власти. Историк, директор Стрыйского краеведческого музея Николай Закусов рассказал, что после этого имущество аристократов разворовали, а библиотеку сожгли. Местным жителям удалось спасти старые фотографии и польские книги. Теперь люди возвращают их во дворец.

Дворец становится популярным среди путешественников

Сейчас этот дворец во Львовской области становится популярным среди путешественников и блогеров. Там можно организовать фотосессии, посетить творческие встречи и побывать на экскурсиях. Владельцы дворца уверяют: гостиницу или, например, ресторан в этом старинном здании устраивать не планируют.

Читайте также: