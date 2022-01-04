Львів'янин на іномарці збив дівчину на "зебрі"

Львів'янин на іномарці збив дівчину на "зебрі"

Дівчину шпиталізували.

У Львові чоловік на Mazda збив 18-річну дівчину, яка переходила вулицю на "зебрі".

Про це повідомила пресслужба Національнох поліції у Львівській області.

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Аварія сталася ввечері 3 січня у льівському мікрорайоні Кривчиці. Дівчина переходила дорогу у межах пішохідного переходу, коли на неї наїхало авто.

За кермом іномарки був 58-річний львів’янин. Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували до медзакладу.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, що передбачає санкція статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомлялося, в Одеській області водій "Москвича" на смерть збив 19-річного пішохода. Зазначається, що смертельна аварія трапилася в селищі Ширяєве ввечері 3 січня. Молодик йшов по узбіччю дороги. В цей момент на нього наїхало авто. Хлопця шпиталізували до медичного закладу. Втім, травми виявилися несумісними з життям

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