Взрыв газа в частном доме во Львовской области / Управление ГСЧС во Львовской области

Во Львовской области от взрыва газа разнесло часть дома, есть пострадавшая: фото

Во Львовской области от взрыва газа разнесло часть дома, есть пострадавшая: фото

Владелицу здания госпитализировали.

В понедельник, 3 января, в селе Новый Ярычев по ул. Шевченко, 57 Львовского района Львовской области взорвался газ в летней кухне частного хозяйства. В результате взрыва пострадала 55-летняя владелица здания, ее с ожогами лица и рук госпитализировали в 8-ю городскую клиническую больницу Львова.

Об этом сообщила пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС области, на момент прибытия местной пожарной команды к месту вызова здание было разрушено, а также произошло возгорание вещей домашнего обихода.

В 09:15 пожарные локализовали пожар, а в 09:50 ликвидировали.

Огонь уничтожил крышу на площади 10 кв.м, вещи домашнего обихода на площади 5 кв.м, 0,5 т сена.

В результате взрыва уничтожено перекрытие на площади 15 кв.м, стену на площади 8 кв.м, повреждена стена на площади 10 кв.м.

Взрыв газа в частном доме во Львовской области / Управление ГСЧС во Львовской области

Ликвидировали пожар 9 чрезвычайников с помощью двух единиц спецтехники. Аварийная бригада ПАО "Львовгаз" прекратила поставку газа в здание.

Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

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