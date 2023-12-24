Число жертв взрыва во Львове достигло трех человек

Садовый рассказал о ситуации после взрыва во Львове.

Под завалами во Львове после обнаружили тело погибшего мужчины. Возраст примерно 45-50 лет.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в сообщении в соцсетях.

Также позже он заявил о том, что в смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет.

Причина смерти выясняется.

Через полчаса спасатели нашли третье тело мужчины, погибшего в результате взрыва в частном доме во Львове.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщил о взрыве в частном доме и уточнил, что пострадавших детей и женщин доставили в больницу с ожогами. По его словам, их состояние не тяжелое.

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