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- Львов
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На глазах у 17-летнего сына: на Львовщине пьяный водитель Mercedes насмерть сбил военного в отпуске
Пьяный водитель Mercedes сбил военнослужащего на глазах его сына.
Во Львовской области 68-летний вождь Mercedes-Benz Sprinter пьяным выехал на обочину и сбил 38-летнего пешехода. Погибший был действующим военнослужащим ВСУ, находившимся в отпуске. Трагедия произошла на виду у его 17-летнего сына.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре и Главном управлении Нацполиции во Львовской области.
Трагический инцидент произошел сегодня, 4 августа, около 13:00 в селе Суховоля Золочевского района. Там 68-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением на округленном участке дороги. Выехав на правую обочину, он совершил наезд на 38-летнего местного жителя.
От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Свидетелем трагедии стал 17-летний сын потерпевшего, немедленно сообщившего о ДТП правоохранителей.
Погибший был действующим военнослужащим ВСУ и в момент аварии находился в отпуске по состоянию здоровья.
По результатам учитывая состояние опьянения, содержание алкоголя в организме водителя почти втрое превышало допустимую норму. Его задержали. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
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