На глазах у 17-летнего сына: на Львовщине пьяный водитель Mercedes насмерть сбил военного в отпуске

Пьяный за рулем лишил жизни воина ВСУ: детали смертельной аварии в Золочевском районе

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Во Львовской области 68-летний вождь Mercedes-Benz Sprinter пьяным выехал на обочину и сбил 38-летнего пешехода. Погибший был действующим военнослужащим ВСУ, находившимся в отпуске. Трагедия произошла на виду у его 17-летнего сына.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре и Главном управлении Нацполиции во Львовской области.

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Трагический инцидент произошел сегодня, 4 августа, около 13:00 в селе Суховоля Золочевского района. Там 68-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением на округленном участке дороги. Выехав на правую обочину, он совершил наезд на 38-летнего местного жителя.

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От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. Свидетелем трагедии стал 17-летний сын потерпевшего, немедленно сообщившего о ДТП правоохранителей.

Погибший был действующим военнослужащим ВСУ и в момент аварии находился в отпуске по состоянию здоровья.

По результатам учитывая состояние опьянения, содержание алкоголя в организме водителя почти втрое превышало допустимую норму. Его задержали. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области военный насмерть сбил 25-летнего парня, родной брат которого погиб на фронте.

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