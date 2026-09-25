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Во Львове 21-летний парень, отец которого сражается на фронте, заявил, что военные ТЦК применили к нему физическую силу и распилили в глаза перечный газ.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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21-летний львовянин Демьян Скакун рассказал, что 24 сентября около 23 часов возвращался домой. По его словам, вдруг у пешеходного перехода остановились два буса на иностранной регистрации. Из них вышли люди в полицейской и военной форме. Последние были с закрытыми балаклавами лицами. Они подошли к Демьяну Скакуну и еще одному парню. Демьян попросил их показать документы.

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«Когда увидел, что поведение стало агрессивным, особенно у мужчины в военной форме и в очках, который не представился и не показал свои документы, а обидно высказывался в мой адрес, поэтому я начал снимать на телефон. Потому что ситуация неприятна и хотел обезопасить себя. Этот мужчина в форме начал вырывать телефон из рук и вступил в драку», — говорит парень.

Парень обратился к полицейскому, чтобы написать заявление о нападении. Но утверждает, что тот проигнорировал такое требование.

Демьян утверждает, что даже после того, как он показал «Резерв+», военнослужащий ТЦК продолжал агрессивно высказываться в его адрес.

«Началась словесная перепалка, потому что я не понимал, что он хочет, если я показал свои документы в „Резерв+“. Он ударил меня в живот. Они сели в бусы. В тот момент мужчина из машины, не участвовавший в конфликте, распилил перечный баллончик мне в глаза. Он сидел на заднем сиденье в балаклаве», — отметил парень

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Отец парня — военный, воюющий 5 лет

Как оказалось, отец Демьяна Скакуна — известный историк, автор книг Роман Скакун, пятый год служащий в 125-й Отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ.

Роман Скакун публичного требует предоставить информацию о работниках ТЦК, которые ударили сына в живот и распилили перечный газ из баллончика.

Отец Демьяна Скакуна рассказал, что пошел добровольно защищать страну, когда его сын оканчивал 11-й класс. «Это 5 лет нашей жизни ушло», — отмечает военнослужащий.

«Мобилизация нужна, но не может быть беспорядка и произвола на местах. За что тогда воюют мой папа, мои друзья», — добавляет сын военного Демьян.

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Львовский областной ТЦК и СП скандал пока не прокомментировал. Журналисты издания также обращались в ТЦК за комментарием, но ответа пока не получили.

Напомним, что в Кривом Роге люди в форме избили мужчину на глазах у семьи — в ТЦК отреагировали.

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