Во Львовской области закрыли озеро после вспышки опасной инфекции: в больнице находятся более 20 детей

Озеро Задорожнее («Байкал»)

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Во Львовской области временно запретили посещение и купание в озере «Задорожное», более известном среди отдыхающих как «Байкал», после вспышки острой кишечной инфекции среди людей, проводивших там досуг.

Об этом сообщила Николаевская городская территориальная громада.

В громаде отметили, что ограничения введены на основании представления главного государственного санитарного врача Львовской области Натальи Иванченко с целью локализации инфекции и защиты здоровья населения.

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«Во Львовской области зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди людей, отдыхавших на озере Задорожное», — говорится в сообщении.

По информации местных властей, у госпитализированных наблюдались тошнота, рвота, расстройства пищеварения и повышенная температура тела. В настоящее время специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины проводят эпидемиологическое расследование, чтобы установить точные причины массового заболевания.

В Николаевской общине подчеркнули, что запрет на купание является вынужденной временной мерой и будет действовать до 7 июля 2026 года включительно.

«Призываем всех ответственно отнестись к этому предупреждению, воздержаться от отдыха на воде в указанный период и позаботиться о безопасности — своей и своих детей», — обратились к жителям и гостям общины представители местных властей.

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Напомним, ранее сообщалось, что в начале июля во Львовской области были госпитализированы двадцать детей в возрасте от 2 до 14 лет, которые вместе с родителями отдыхали у озера в Стрыйском районе. Медики диагностировали у них кишечную инфекцию.

Впоследствии государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко сообщила, что число заболевших возросло до 29 человек. По её словам, среди заболевших — двое взрослых и 27 детей в возрасте до 18 лет, а 28 пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении.

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