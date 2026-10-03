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- Львов
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"Все советовали снести": украинка и испанец поразили перевоплощением столетнего дома в Карпатах
Несмотря на советы знакомых снести столетний дом, украинка и ее муж-испанец за пять лет тяжелого труда превратили старое здание на отдаленном карпатском хуторе в уютное жилье с аутентичной глиняной печью.
Дизайнер интерьеров с мужем-испанцем пять лет назад купили старый дом на отдаленном хуторе в Карпатах, несмотря на советы знакомых его снести. Сегодня бывшая руина стала теплым жильем, где сохранили дух региона.
Столетнюю хату на хуторе в Карпатах супруги приобрели пять лет назад. Знакомые, по словам владелицы, советовали не медлить: «Просто снесите ее, это старая руина». Некоторые люди «крутили пальцем у виска» и предрекали супругам годы мучений. Вместо этого предлагали возвести стандартную «современную коробку». Историю трансформации супругов показывает в Instagram (@siesta_v_carpatah).
Владелица по специальности дизайнер интерьеров и художница. Там, где другие видели безнадежную постройку, она разглядела историю поколений и фактуру старой древесины, которую, по ее убеждению, не воспроизведет ни одно современное производство.
«Мы рискнули…»
Работа, по словам автора проекта, была изнурительной. «Мы рискнули. Это были 5 лет тяжелого труда, ошибок, ежедневной борьбы с карпатским бытом и… тотального возрождения, которые действительно продолжаются до сих пор», — рассказала она.
Недавно женщина обнаружила старые архивные фото дома. Сравнив их с нынешним видом, призналась, что перехватило дыхание: разница между «до» и «после» поразительна.
Старая глиняная печь как сердце дома
Здание удалось превратить в стильное и теплое жилье, не утратив исторической атмосферы. Особой гордостью хозяев есть аутентичная подбеленная глиняная печь. Она обогревает дом, в котором растет ребенок супругов, и создает атмосферу настоящей европейской «сиесты» среди гор.
Напомним, украинка показала ремонт старого дома в селе, который супруги купили за 4000 долларов. Кухню обустроили бюджетно, а фасад ремонтируют своими руками.
Ранее украинец купил старый дом в Карпатах и удивил результатом ремонта. Муж раскрыл, сколько потратил на все.